Semt pazarında fiyatlar yükseldi

Kayseri semt pazarlarında geçtiğimiz haftalarda tezgâhlarda satılan sebze ve meyvelerdeki fiyatlar da bu hafta yükselme gözlendi. 

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  • 05.05.2022 15:33
  • Güncelleme: 05.05.2022 15:33
Semt pazarında fiyatlar yükseldi

Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda vatandaşlar mutfak alışverişi yapıyor. Pazar tezgâhlarında bulunan sebze ve meyvelerin önceki hafta ve şu anki fiyatları şu şekilde: “Domates 9 liradan 15 liraya, kuru soğan 3.30 liradan 5 liraya yükselirken, biber 15 liradan 10 liraya, karpuz 15 liradan 12,5 liraya düştü.
Fiyatı geçen haftaya göre değişmeyen salatalık 5 liradan, yeşil soğan (bağ) 3.30 liradan, yeşillikler (bağ) 3.30 liradan, çilek ve badem çağla kilosu 20 liradan, erik ise kilosu 30 liradan satılmaya devam etti.

Pazar tezgahlarında satılan diğer meyve ve sebzelerin fiyatları ise şu şekilde: “ Marul tanesi 10 liradan, patates kilosu 7.5 liradan, ıspanak (bağ) 5 liradan, fasulye kilosu 15 liradan, limon kilosu 5 liradan, kemer patlıcan kilosu 10 liradan, kabak ve limon kilosu 5 liradan, pırasa ve ıspanak (bağ) 5 liradan, satıldı.

1ha

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