Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

Kayseri'de mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor.

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  • 13.10.2022 13:30
  • Güncelleme: 13.10.2022 13:30
Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

  Sebze ve meyve fiyatları ise alım gücüne bağlı olarak satıcı ve tüketicinin memnuniyetini etkiliyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik. Pazar tezgahlarında mevsimsel olarak bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları görüldü. Önceki haftalara göre fiyatı sabit kalan ürünler de var. 

FİYATI YÜKSELEN ve DÜŞEN ÜRÜNLER

Fiyatı geçen haftaya göre yükselen sebze ve meyveler şunlar: Elma 5 liradan 10 liraya, havuç 5 liradan 7 liraya, domates 10 liradan 12,5 liraya salatalık 10 liradan 12,5 liraya, karnabahar 12,5 liradan 15 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler de şunlar: Sivri biber 17,5 liradan 15 liraya, dolmalık biber 20 liradan 15 liraya, muz 25 liradan 20 liraya, soğan 8,5 liradan 7,5 liraya, patates 8,5 liradan 8 liraya, limon 20 liradan 12 liraya geriledi.

FİYATI DEĞİŞMEYEN ÜRÜNLER

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şunlar: Çilek 35 liradan, sarımsak 30 liradan, patlıcan 10 liradan, mandalina 10 liradan, marul (tane) 5 liradan, maydanoz (3 bağ) 10 liradan, yeşil soğan 5 liradan, pırasa 5 liradan, nar 15 liradan satılıyor.

1ha

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