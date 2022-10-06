Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

Sebze ve meyve fiyatları ise alım gücüne bağlı olarak satıcı ve tüketicinin memnuniyetini etkiliyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik. Pazar tezgahlarında mevsimsel olarak bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları görüldü. Önceki haftalara göre fiyatı sabit kalan ürünler de var.

Fiyatı geçen haftaya göre yükselen sebze ve meyveler şunlar: sivri biber 16 liradan 17,5 liraya, çilek 30 liradan 35 liraya, dolmalık biber 15 liradan 20 liraya, sarımsak 20 liradan 30 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler şunlar: Patlıcan 12,5 liradan 10 liraya, bamya 40 liradan 20 liraya, elma 10 liradan 5 liraya geriledi.

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şu şekilde: üzüm 12,5 liradan, havuç 5 liradan, muz 25 liradan, soğan 8,5 liradan patates 8,5 liradan, mandalina 10 liradan, marul (tanesi) 5 liradan, maydanoz (3 bağ) 10 liradan, domates 10 liradan, yeşil fasulye 20 liradan, limon 20 liradan, salatalık 10 liradan, karnabahar 12,5 liradan, kornişon turşu 3 kilo 50 liradan, acur 10 liradan, ıspanak 15 liradan, armut 10 liradan satılıyor.