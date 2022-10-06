Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

 Kayseri'de mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor.

PAYLAŞ
  • 06.10.2022 17:47
  • Güncelleme: 06.10.2022 17:47
Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

Sebze ve meyve fiyatları ise alım gücüne bağlı olarak satıcı ve tüketicinin memnuniyetini etkiliyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik. Pazar tezgahlarında mevsimsel olarak bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları görüldü. Önceki haftalara göre fiyatı sabit kalan ürünler de var. 

Fiyatı geçen haftaya göre yükselen sebze ve meyveler şunlar: sivri biber 16 liradan 17,5 liraya, çilek 30 liradan 35 liraya, dolmalık biber 15 liradan 20 liraya, sarımsak 20 liradan 30 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler şunlar: Patlıcan 12,5 liradan 10 liraya, bamya 40 liradan 20 liraya, elma 10 liradan 5 liraya geriledi.

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şu şekilde: üzüm 12,5 liradan, havuç 5 liradan, muz 25 liradan, soğan 8,5 liradan patates 8,5 liradan, mandalina 10 liradan, marul (tanesi) 5 liradan, maydanoz (3 bağ) 10 liradan, domates 10 liradan, yeşil fasulye 20 liradan, limon 20 liradan, salatalık 10 liradan, karnabahar 12,5 liradan, kornişon turşu 3 kilo 50 liradan, acur 10 liradan, ıspanak 15 liradan, armut 10 liradan satılıyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
ERÜ Eczacılık Fakültesi ECZAKDER Tarafından Yeniden Akredite Edildi

ERÜ Eczacılık Fakültesi ECZAKDER Tarafından Yeniden Akredite Edildi

Vali Çiçek Tomarza İlçesini Ziyaret Etti

Vali Çiçek Tomarza İlçesini Ziyaret Etti

Kayseri OSB Davasında 4. duruşma görüldü

Kayseri OSB Davasında 4. duruşma görüldü

Talas Belediyesi 'Genç Talas' standı ile ödül aldı

Talas Belediyesi 'Genç Talas' standı ile ödül aldı

Öğrencilerin otogardan doğrudan yurtlara ulaşabilmeleri için özel otobüs seferleri başladı

Öğrencilerin otogardan doğrudan yurtlara ulaşabilmeleri için özel otobüs seferleri başladı

Çelik: 'Kamuda çalışan işçilerin yemek ücretlerinde yapılan düzenlemeyi önemli buluyoruz'

Çelik: 'Kamuda çalışan işçilerin yemek ücretlerinde yapılan düzenlemeyi önemli buluyoruz'

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi düzenlenecek

Kayseri’de Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi düzenlenecek

Kayserispor'da Ümraniye hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor’da Ümraniye hazırlıkları devam ediyor

DAHA FAZLA
Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'na çıkan bazı yollar kapanacak

Pazar günü Cumhuriyet Meydanı’na çıkan bazı yollar kapanacak

Yeşilhisar'da öğrenciler için hayır kermesi düzenlendi

Yeşilhisar’da öğrenciler için hayır kermesi düzenlendi

Mobilyacılar, ANAMOB'da sektörü değerlendirdi

Mobilyacılar, ANAMOB’da sektörü değerlendirdi

Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

Hacılar'da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlandı

Hacılar'da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlandı