Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik. Pazar tezgahlarında mevsimsel olarak bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları görüldü. Önceki haftalara göre fiyatı sabit kalan ürünler de var.

Geçen haftaya göre pazar esnafı etiketlerinde fiyatı yükselen ürünler şunlar: Patlıcan 12,5 liradan 15 liraya, sivri biber 16 liradan 17,5 liraya, salatalık 6,5 liradan 10 liraya, kapya biber 15 liradan 17 liraya, üzüm 10 liradan 15 liraya, bamya 15 liradan 40 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler şunlar: Limon 25 liradan 17 liraya, muz 26 liradan 25 liraya, sarımsak 30 liradan 20 liraya, soğan 8,5 liradan 6,5 liraya, patates 8,5 liradan 7 liraya geriledi.

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şu şekilde: Şeftali 15 liradan, mandalina 10 liradan, kelek 6 liradan, çilek 17,5 liradan, havuç 7 liradan, mantar 30 liradan, maydanoz (3 bağ) 10 liradan, kavun 10 liradan, yeşil soğan 5 liradan, dereotu (3bağ) 10 liradan, karpuz tane fiyatı 15 liradan, dolmalık biber 20 liradan, beyaz lahana 15 liradan, kabak 10 liradan, elma 10 liradan, salçalık domates 5 liradan, yeşil fasulye 20 liradan satılıyor.