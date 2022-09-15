Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

Kayseri'de mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor.

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  • 15.09.2022 13:23
  • Güncelleme: 15.09.2022 13:23
Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları

Sebze ve meyve fiyatları ise alım gücüne bağlı olarak satıcı ve tüketicinin memnuniyetini etkiliyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik. Pazar tezgahlarında mevsimsel olarak bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları görüldü. Önceki haftalara göre fiyatı sabit kalan ürünler de var. 

Geçen haftaya göre pazar esnafı etiketlerinde fiyatı yükselen ürünler şunlar: limon 20 liradan 25 liraya, kabak 7,50 liradan 10 liraya, şeftali 10 liradan 15 liraya, domates 6,50 liradan 10 liraya, patlıcan 10 liradan 12,50 liraya, sarımsak 20 liradan 30 liraya, muz 25 liradan 26 liraya, biber 15 liradan 16 liraya yükseldi.

Fiyatı 12,50 lira olan üzüm satış fiyatı ise 10 liraya geriledi.

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şu şekilde: soğan 8,50 liradan, patates 8,50 liradan, salatalık 6,50 liradan, kapya biber 15 liradan, elma 10 liradan, bamya 25 liradan, maydanoz (3 bağ) 10 liradan, marul 8 liradan, yeşil soğan 5 liradan, süt mısırı 6 tanesi 20 liradan satılıyor.

1ha

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