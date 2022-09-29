Semt pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatları | 29.09.2022

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor. Sebze ve meyve fiyatları ise alım gücüne bağlı olarak satıcı ve tüketicinin memnuniyetini etkiliyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarında bu haftanın sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik. Pazar tezgahlarında mevsimsel olarak bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları görüldü. Önceki haftalara göre fiyatı sabit kalan ürünler de var.

Geçen hafta fiyatı 15 lira olan şeftali 20 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre düşen sebze ve meyveler şunlar: Patlıcan 15 liradan 12,5 liraya, sivri biber 17,5 liradan 16 liraya, kapya biber 17,5 liradan 15 liraya, üzüm 15 liradan 12,5 liraya, çilek 35 liradan 30 liraya, havuç 7 liradan 5 liraya, dolmalık biber 20 liradan 15 liraya geriledi.

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şu şekilde: bamya 40 liradan, muz 25 liradan, sarımsak 20 liradan, soğan 8,5 liradan patates 8,5 liradan, mandalina 10 liradan, mantar 30 liradan, marul (tanesi) 5 liradan, maydanoz (2 bağ) 5 liradan, dereotu (2 bağ) 5 liradan, kavun (tanesi) 15 liradan, karpuz (batman) fiyatı 25 liradan, kabak 10 liradan, elma 10 liradan, domates 10 liradan, yeşil fasulye 20 liradan satılıyor.