Selçuklu Mahallesi'nin çok özellikli pazar yeri ve sosyal tesisi açılıyor

Pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak işlevlendiren Melikgazi Belediyesi, 26 Haziran Pazar günü Selçuklu Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi'ni hizmete açacak.

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  • 23.06.2022 12:26
  • Güncelleme: 23.06.2022 12:41
Selçuklu Mahallesi'nin çok özellikli pazar yeri ve sosyal tesisi açılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak işlevlendiren Melikgazi Belediyesi, 26 Haziran Pazar günü Selçuklu Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi’ni hizmete açacak.

7’den 70’e herkes için nitelikli bir pazaryeri yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi’ne çok güzel bir kapalı pazar yeri kazandırıyoruz. Bu yeni proje ile birlikte pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak işlevlendiriyoruz. Eski pazar yeri bayağı eskidiği için pazarcı esnafımız sıkıntı çekiyordu. Şimdi bunu tamamen gidermiş olduk. Hem vatandaşlarımızın nezih bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayacağız, hem de üst katına sosyal tesis yaptık. İçinde kütüphanesinden, eğitim sınıflarına, çocuk oyun alanından kafeteryasına kadar birçok özelliği bulunuyor. 2 bin 485 metrekare kapalı alanda yapılan pazarın içinde 132 pazarcının tezgâhı yer alacak. Kayseri’nin belki de en lüks pazar yerlerinden ve sosyal tesislerinden bir tanesini buraya yapmış olduk. İnşallah burası güzel hizmetler verecek. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. 26 Haziran Pazar günü saat 13.30’da Selçuklu Mahallesi’nde gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm hemşerilerimizi bekliyorum” dedi.

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İHA

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