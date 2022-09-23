Şeker pancarı alım fiyatı 3'üncü defa güncellendi

 Bu yılki şeker pancarı alım fiyatı üçüncü defa güncellendi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, alım fiyatının 1450 lira olarak güncellendiğini duyurdu. 

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  • 23.09.2022 18:29
  • Güncelleme: 23.09.2022 18:29
Şeker pancarı alım fiyatı 3'üncü defa güncellendi

Şeker pancarının alım fiyatı, yıl içinde 3’üncü kez revize edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabından yeni alım fiyatını açıklayarak, şeker pancarı alım fiyatının geçen yıla kıyasla yüzde 245 arttırılarak 1450 lira olarak belirlendiğini duyurdu. 

Bakan Kirişçi paylaşımında, “Şeker pancarı alım fiyatlarımızı geçen yıla göre yüzde 245 artırarak 1400 TL olarak belirliyoruz. Ayrıca pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 TL kota tamamlama primi vereceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Şeker pancarı alım fiyatını bu yıl ilk olarak ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Erdoğan, 2022 ürünü şeker pancarı alım fiyatını 16 polarda ton başına 800 lira olarak duyurmuştu. Alım fiyatı 50 lira olan posa bedeli ve 25 lira olan kota tamamlama primiyle beraber 875 lira olmuştu. Bu fiyatın ardından ise mart ayında Türkiye Şeker Fabrikaları ton başına olan 800 lirayı, yüzde 25 oranında artırarak kota ve posa bedeliyle birlikte avans baz fiyatının ton başına 1100 lira olduğunu duyurmuştu.

1ha

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