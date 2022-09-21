Şeker kutusuna uyuşturucu saklayan şahıs, Güven Timleri'ne yakalandı

Kayseri'de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda şeker kutusunda uyuşturucu madde saklayan bir kişi yakalandı.

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  • 21.09.2022 09:39
  • Güncelleme: 21.09.2022 09:58
Şeker kutusuna uyuşturucu saklayan şahıs, Güven Timleri'ne yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan çalışmalarda şeker kutusunda uyuşturucu madde saklayan bir kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Talas ilçesine bağlı Osmanlı Sokağı’nda yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen E.T., durdurularak üst aranması yapıldı. Yapılan aramada E.T.’nin üzerinden 2 adet tornavida,1 adet İngiliz anahtarı,1 adet sim kart ve şeker kutusu bulundu. Şeker kutusunu kontrol eden ekipler, içerisinde alüminyum folyoya sarılmış 8.24 gram uyuşturucu madde olduğunu tespit etti.

Hırsızlık suçundan arandığı anlaşıldı

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, E.T.’nin yapılan sorgulamasında hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. E.T., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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