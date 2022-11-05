Şehrin Şairleri AGÜ'de Buluştu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Kültür ve Edebiyat Kulübü, düzenlediği şiir dinletisiyle Şehrin Şairlerini bir araya getirdi.

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  • 05.11.2022 09:42
  • Güncelleme: 05.11.2022 11:10
Şehrin Şairleri AGÜ'de Buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Kültür ve Edebiyat Kulübü, düzenlediği şiir dinletisiyle Şehrin Şairlerini bir araya getirdi.

’Şehrin Şairleri-1’ adıyla organize edilen şiir dinletisi Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Rektörlük Konferans Salonunda yapılan ’Şehrin Şairleri-1’ şiir dinletisinde aynı zamanda Kayseri Yazarlar, Şairler ve Sanatçılar Derneği (KAYSADER) üyeleri olan şairler kendilerine ait birbirinden güzel şiirlerini okudu. Dinletide şairler Duran Tamer, Halit Belgeli, Selma Çanakçıoğlu, İsmail Kaya, Mustafa Acar, Mustafa Ferit Yıldız (Hazanî) ve Mustafa Kıyak, okudukları şiirleriyle dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Şairler eserlerini sanatçı Ahmet Kaplan’ın sazı eşliğinde seslendirdiği dinleti büyük ilgi gördü. Dinletiden ardından KAYSADER’in çıkardığı Çıngı adlı derginin sayıları ve Şair Duran Tamer’in imzaladığı kitaplar öğrencilere hediye olarak verildi.

Dinletinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu ile Kültür ve Edebiyat Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Ahmet Kayasandık, şairlere teşekkür belgelerini verdi.

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İHA

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