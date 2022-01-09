Şehit yakınlarıyla 'İyi varsın Eren filmini izledi'

Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyesi şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Kayseri Şube başkanı Ali Yavuz da katıldı.

BAŞKAN YALÇIN: “ŞEHİT YAKINLARI BİZE EMANET”

Film sonrası konuşan Başkan Yalçın, şehitlerin acısını derinden yaşadıklarını ifade etti. “Şehit yakınlarımız bizim emanetimizdir.” diyen Başkan Yalçın, şunları söyledi: “Bugün burada değerli şehitlerimiz, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’in hayatını konu alan filmi şehit ve gazi ailelerimiz ile birlikte seyrettik. Tabi biz her ne kadar devlet-millet adına acı hissetsek de şehit aileleri daha fazla hissediyor bu duyguyu. Devletimiz büyük, büyük devletlerin sınavı da büyük olur. Allah devlete zeval vermesin. Şehit yakınlarımız bizim emanetimiz, geldikleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte bu filmi seyrettik ama bu asıl şehit ailelerinin destanıdır.”

“BAŞKAN YALÇIN, YANIMIZDA OLMAYI KENDİNE GÖREV BİLİYOR”

Daha sonra konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da bu filmin izlenmesi için organizasyon düzenleyen Talas Belediyesi ve Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Göreve geldiği günden bu yana şehit yakınları ve gazilerin arkasında durduğuna dikkat çeken Başkan Yavuz, “Bu filmi izlememize vesile olan Sayın Mustafa Yalçın Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımız, Talas’a seçildiği günden bu yana şehit aileleri ve gazilerimizin arkasında durmayı bir görev bildi. Bundan dolayı da Başkan Yalçın’a çok teşekkür ediyorum. Bugünde burada 2 şehidimizin hayatını anlatan filmi beraber izledik. Bu filmi izlerken nasıl ki şehit haberi geldiğinde ne hissediyorsak aynı şeyi hissettik. Bu ülke bizim, ülkemiz için elimizden geleni yapacağız. Terör örgütünün kökünün kazınmasına da az bir aşama kaldı, inşallah hepsinin kökü kazınacak.” dedi.

