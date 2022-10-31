Şehit Selim Şener, şehit olacağını rüyasında görmüş

1991 yılında Yozgat’ta doğan Selim Şener anne adı Fatma, baba adı Hasan’dır. Şener, 30 Ekim 2016 yılında Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Güven Dağı bölgesinde icra edilen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan havan saldırısında yaralanarak Hakkâri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Selim Şener şehit oldu.

Kayseri’deki Kartal Şehitliği'ne defnedilen Selim Şener, şahadetinin 6. yıl dönümünde anıldı. KayseRadar tarafından hazırlanan ‘Ölümsüzler’ programının üçüncü bölümünde Şehit Şener’in baba ocağına ve şehidin arkadaşı Metin Ekici’ye konuk olduk. Hazırlanan bu bölüm; Kayserinet Youtube, Kayserimnet, Kayseradar, Radarkayseri Instagram, Kayserimnet, Radar Kayseri, Kayseri Radar Trafik Kaza Gündem Facebook hesaplarından paylaşıldı.

‘BEN UZMAN OLACAĞIM’

Oğlunun liseyi bitirdikten sonra 2 yıllık üniversite kazandığını fakat gitmediğini anlatan şehit babası Hasan Şener, askere gidip geldikten sonra üniversite okumak istediğini söyledi. Baba Şener: “Askerden geldiğinde ise “Baba biz arkadaşlarla konuştuk, anlaştık ben uzman çavuş olacağım’ dedi. Bende ‘Oğlum asker olma’ dediğimde ‘Sen bize vatan sevgisini aşılardın, vatan sevgisini anlatırdın. Ben uzman olup vatanımı her konuda savunacağım’ dedi.” şeklinde konuştu.

“SELİM SÜREKLİ GÜLERDİ”

“Selim sürekli gülerdi. Somurtma kesinlikle olmazdı. En son iki yıl Diyarbakır’a gittiler. Diyarbakır’da çukurlarda, hendeklerde savaştılar.” diyen Hasan Şener: “Baba annem duymasın ama bu çukur öyle bir çukur ki ya biz hep onları gömeceğiz ya da onlar bizi hep gömecekler. Öyle bir çukur ki sorma. Kurşunlar kulaklarımızın dibinden geçiyor ama ben hiç duymuyorum. Her konuştuğumuzda baba bolca dua et. Tabi duamızı hiç eksik etmiyorduk sürekli dua ediyorduk.” şeklinde konuştu.

Diyarbakır görevinden sonra Nusaybin’e göreve giden şehit Selim Şener, orada da aynı sıkıntılar olduğunu babasına anlattı. Şehit babası Şener: “Moral iznine geldi. ‘Oğlum o kadar sıkıntıysa gitme’ dedim. O da ‘Baba bizim bir grubumuz var. Ya hep beraber gideceğiz ya da hep beraber istifa edeceğiz’ dedi” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine baba Şener, oğluna durumlarının iyi olduğunu gitmesi gerekmediğini dile getirdiğinde ise şehit Selim Şener, ‘Ben bunu para için yapmıyorum. Tamam durumumuz var, ben bunu vatan için yapıyorum’ dediğini aktardı.

“ŞEHİTLİĞİM YAKLAŞTI”

Şehit Annesi Fatma Şener de, “Oğlum ölmeden bir hafta önce arkadaşı Yunus, ‘Ne kadar güzelleştin’ demiş. Oğlum da ‘Şehitliğim yaklaştı, isterseniz beni öpebilirsiniz’ demiş. Allah kimseye evlat acısı vermesin” dedi.

Oğlunun son izne geldiği gün televizyonda arkadaşının şehit olduğunu ögrendiğini, beraber ağladıklarını ifade eden anne Şener, “Oğlum arkadan gitme, önden gitme beni ağlatma dedim o da güldü. ‘Anne sadece sen evlat doğurmuyorsun onlar da anne kuzusu’ dedi. ‘Eğer ben şehit olursam top arabasının arkasında dimdik yürü gözünden bir damla yaş olmasın ben senin yanında olurum, görürüm’ dedi.” ifadelerini kullandı. Anne Şener: “Sözümü tuttum top arabasının arkasında dimdik yürüdüm, ağlamadım” dedi.

“AL KADREŞİM BU SON EKMEĞİM”

Selim’in rüyasında kendisiyle yarışa girdiğini, kendisini geçtiğini ve yarışın sonunda peygamber efendimize sarıldığını aktaran arkadaşı Metin Ekici de, “30 Ekim 2016 tarihinde bir pazar günü beraber mevzideydik. Ben görevi ondan devralmıştım. ‘Hadi Selim git istirahat yap’ dedim. Bana mevziden gelip ‘al kardeşim bu son ekmeğim’ demişti. Bir ekmeğin yarısını yemiş yarısını bana bırakmış. Ben o an hiçbir şey anlamamıştım çünkü her şeyimiz vardı. Kumanyamız vardı. Demek ki o gördüğü rüya içine yansımış” ifadelerini kullandı. Selim’in şehit olmadan önce timlerinde bir şehit olacağını ya da kendisinin öyle hissettiğini anlatan Metin Ekici konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Son ekmeğini benimle paylaşması onur ve gurur vericiydi. Şehit Selim Şener çok iyi biriydi. Allah mekanını cennet eylesin ailesine sabırlar ihsan eylesin.”

30 Ekim 2016 tarihinde Garnizon Komutanlığından telefon alan aile apar topar eve geldiklerinde oraya gelen komutanlardan Selim’in şehit olduğunu öğrendiler. Yıkıldıklarını, konuşacak hallerinin kalmadığını ve çok zorlandıklarını dile getirdiler. Askerlerin kendilerini teselli edip sakinleştirdiğini dile getiren baba Şener: “Beraber havaalanına gittik. Oğlumuz getirildi ve onu morga götürdük.” dedi. Oğullarında çok hasar olmadığını fakat ciğerlerine kadar şarapnel parçalarının saplandığını dile getirdi. Şehit Babası Hasan Şener, “Vatan millet için her şeyi biz de yapardık o da onu yaptı” dedi.