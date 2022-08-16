Şehit Mücahit Sınırtepe'nin evine ateş açan 2 kişi yakalandı

Suriye'nin İdlib bölgesinde geçen yıl terörle mücadele sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin ailesinin yaşadığı eve ateş eden 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. 

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  • 16.08.2022 19:15
  • Güncelleme: 16.08.2022 19:15
Şehit Mücahit Sınırtepe'nin evine ateş açan 2 kişi yakalandı

Suriye’nin İdlib bölgesinde terörle mücadele sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe’nin ailesinin yaşadığı eve gece saat 3 sularında kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş edildi. Pencere camını kıran mermi çekirdekleri odanın tavanına saplandı. Olayda kimse yaralanmazken polis geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. 

‘FAİLLER OLAYIN YANLIŞLIKLA OLDUĞUNU, ALT KOMŞUYA ATEŞ EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ’
Telefon bağlantısıyla katıldığı Radyo Radar’da yayınlanan ‘Konuşacaklarımız Var’ programında konu hakkında açıklama yapan Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, “Olay failleri dün akşam itibariyle yakalandı. Şuanda tutuklanmak üzere adliyeye çıkarıldılar. Olayın yanlışlıkla olduğunu, failler, şehidin alt komşusuyla alacak verecek davasından dolayı alt eve ateş edecekken yanlışlıkla şehidin evine ateş ettiklerini söylemişler. Bununla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Soruşturma devam ediyor. Bizde bundan sonraki süreçte şehidimizin aziz hatırasına yapılan hainliğin cezasız kalmaması için dernek olarak her zaman takipte olacağız” ifadelerini kullandı.

1ha

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