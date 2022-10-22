Şehit, gazi aileleri ve çocuklarına kültür gezisi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şubesi, şehit aileleri, gazi, gazi aileleri ve çocuklarına yönelik kültür gezisi düzenledi. 

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  • 22.10.2022 17:36
  • Güncelleme: 22.10.2022 17:36
Şehit, gazi aileleri ve çocuklarına kültür gezisi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şubesi, ‘Küçük Yürekler Büyük Hayaller’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Kayseri’de yaşayan şehit aileleri, gazi, gazi aileleri ve çocukları kentte bulunan tarihi mekanlar gezildi. Kayseri Kaleiçi Arkeoloji Müzesi, Güpgüpoğlu Konağı Etnoğrafya Müzesi, Atatürk Evi (Reşit Ağa Konağı) ve Büyükşehir Belediyesi Özel Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nin ziyaret edildi. Yine Kaleiçi’nde şehit ve gazi çocuklarıyla beraber çömlek çalışması yapıldı.

Gezi sonrası açıklama yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kayseri Şube Başkanı Sami Doğan, “Kayseri’deki 8 kamu kurumumuzla ortaklaşa başlattığımız "Küçük Yürekler Büyük Hayaller" adlı projemizin başlangıç etkinlikleridir. Tiyatro, kültürel atölyeler ve spor etkinliklerinden oluşan çok kapsamlı bir projedir. Şehitlerimizin emanetleri kıymetli ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri başta olmak üzere; Kayseri Valiliğimize, Kayseri Büyükşehir Belediyemize, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğüne, Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Abdullah Gül Üniversitesine proje yürütücü ortağımız Kayseri Gençlik Meclisi Derneği’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

1ha

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