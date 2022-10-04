Şehit Ayşegül Pürnek'in ismi parka verilecek

Talas Belediyesi tarafından 2016 yılında şehit olan Ayşegül Pürnek'in ismi Mevlana Mahallesinde bulunan bir parka verilecek. 

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  • 04.10.2022 11:12
  • Güncelleme: 04.10.2022 11:12
Şehit Ayşegül Pürnek'in ismi parka verilecek

Talas Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 10 madde karara bağladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında Meclis Salonunda yapılan oturumda çeşitli İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları, Plan ve Proje Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü birimlerine ait talepler görüşüldü. Meclis görüşmelerinde ayrıca 2016 yılından Ankara’da yaşanan patlama sonucu şehit düşen Kayserili Ayşegül Pürnek’in adının yaşatılması da oy birliğiyle karara bağlandı. 

Kararda, Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde bulunan 3 bin 300 metrekare alana sahip parka ‘Şehit Ayşegül Pürnek’ isminin verilmesi kararlaştırıldı.  

Talas Belediyesi Meclis toplantısı, 6 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da ikinci oturumla tekrar toplanacak. 

ŞEHİT AYŞEGÜL PÜRNEK KİMDİR?

Şehit Ayşegül Pürnek, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdikten sonra Ankara’ya giderek Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda çalışmaya başladı. 17 Şubat 2016 tarihindeki bombalı saldırıda yaşamını yitiren 28 kişiden birisiydi. Ayşegül Pürnek, şehit edildiğinde 32 yaşında ve bekardı.

1ha

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