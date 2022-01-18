Şehit Ayberk Soyutemiz, memleketi Kırşehir'de topağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nöbetteyken silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiyeci Ayberk Soyutemiz, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

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  • 18.01.2022 17:40
  • Güncelleme: 18.01.2022 17:40
Şehit Ayberk Soyutemiz, memleketi Kırşehir'de topağa verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nöbetteyken silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sıhhiyeci Ayberk Soyutemiz, memleketi Kırşehir’de toprağa verildi.

Kırıkkale’de Nur Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna Kırşehir’de uğurlanan Soyutemiz için Akpınar ilçesine bağlı Hanyeri Sarıkaya köyünde cenaze namazı kılınarak helallik istendi. Şehidin annesi Fadime ve babası Yakup Soyutemiz, uzun süre oğullarının tabutu başında gözyaşı döktü. Cenaze törenine, şehidin yakınları ile Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanı ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Ayberk Soyutemiz’in naaşı kılınan cenaze namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

İHA

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