Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kayserili Üsteğmen Ömer Delibaş'ın acı haberi babaevine ulaştı.

PAYLAŞ
  • 19.04.2022 00:31
  • Güncelleme: 19.04.2022 09:40
Şehit ateşi Kayseri'ye düştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kayserili Üsteğmen Ömer Delibaş’ın acı haberi babaevine ulaştı.

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pence-Kilit Harekatı çerçevesinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Üsteğmen Ömer Delibaş (31), hava hücum harekatı sonrası terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından yerleştirilen mayına basarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Üsteğmen Delibaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Acı haberi babaevine ulaştı

Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş’ın acı haberi, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Kuzluca Sokak üzerinde bulunan babaevine ulaştırıldı. Şehidin babası Osman, annesi Gülendan Delibaş, acı haberle beraber büyük üzüntü yaşadı. Şehir Delibaş’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'ten 'Sırdaşın Olayım' Projesi

KAYMEK'ten 'Sırdaşın Olayım' Projesi

Yeşilhisar ve Develi'de kum fırtınası

Yeşilhisar ve Develi'de kum fırtınası

Büyükşehir'den tarıma 3 ayda 25 milyon TL'lik 3 bin ton tohum desteği

Büyükşehir'den tarıma 3 ayda 25 milyon TL'lik 3 bin ton tohum desteği

12 ticari anlaşmazlık KATOTAM'da çözüldü

12 ticari anlaşmazlık KATOTAM’da çözüldü

Model fabrikayla işletmelerin verimliliği arttı

Model fabrikayla işletmelerin verimliliği arttı

Kablo hırsızı yakalandı

Kablo hırsızı yakalandı

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı

Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı

KAYÜ Develi Seyrani Kampüsü hayırsever ve yerel yönetim desteğiyle gelişimini sürdürüyor

KAYÜ Develi Seyrani Kampüsü hayırsever ve yerel yönetim desteğiyle gelişimini sürdürüyor

DAHA FAZLA
Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İsrail'e lanet

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İsrail'e lanet

Memleket PartisiBaşkan Yardımcısı Bereket: 'Bu halk kuyrukları hak etmiyor'

Memleket PartisiBaşkan Yardımcısı Bereket: “Bu halk kuyrukları hak etmiyor”

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli'

Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli'