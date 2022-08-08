Şehit ailelerine mezar yeri ücretlerinde yüzde 50 indirim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıda 69 gündem maddesi karara bağlandı.

Şehit yakınlarının talebi, Büyükkılıç’ın teklifiyle Kayseri’de ikamet eden şehit ailelerine mezar yerinin yüzde 50 indirimli satılmasıyla ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu da görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu konuda değerli valimizin, şehit ve gazi derneklerimizle, benim de bulunduğum ortamda böyle bir talep geldi. Yüzde 50 indirim istediler, meclisimize getirdik. Komisyonumuz değerlendirdi, sağ olasınız. Yüzde 50 indirim şekliyle, her şehit yakınımızın iki tane hakkı olmak üzere, komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum” dedi.

Talep, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Bundan sonra en az 2 şehit yakınına mezar yeri yarı fiyatına satılabilecek.