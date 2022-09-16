Şehir Mezarlığı'na bin yeni mezar yeri oluşturulacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehir Mezarlığı'nda bin yeni mezar yeri açmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

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  • 16.09.2022 14:12
  • Güncelleme: 16.09.2022 14:12
Şehir Mezarlığı'na bin yeni mezar yeri oluşturulacak

Büyükşehir Belediyesi, mezarlık hizmetleri kapsamında idaresi ve denetiminde bulunduğu 6 mezarlıkta faaliyetlerini yürütüyor. Sorumluluk alanlarındaki mezar yerleriyle ilgili çalışmalara devam eden ekipler, bu kapsamda Şehir Mezarlığı’nda 1000 yeni mezar yeri inşa ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Şehir Mezarlığı’nı ziyaret ederek, 4’üncü kapı mevkiinde yapımı devam eden yeni mezarlık inşaatlarını yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal’dan son durum hakkında bilgi alan Büyükkılıç, “Geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Her bölgenin kendi çevresine hitap edecek şekilde mezarlıklarımızı genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda mezarlıklarımızın çevre düzenlemesini de önemsiyor ve o konuda da şehrimize yakışır bir konuma getirmeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda Asri mezarlık olarak da bilinen Şehir Mezarlığı'nda 1000 adet ilave mezar yeri yapıyoruz” şeklinde konuştu.

1ha

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