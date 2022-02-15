Şehir Dergisi'nin 44. sayısı çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat yayınlarından 'Şehir Kültür Sanat Dergisi' zengin kültürel mirasa sahip Kayseri'den beslenen dolu dolu içeriği ile 44. sayıya ulaştı.

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  • 15.02.2022 14:03
  • Güncelleme: 15.02.2022 15:02
Şehir Dergisi'nin 44. sayısı çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat yayınlarından ‘Şehir Kültür Sanat Dergisi’ zengin kültürel mirasa sahip Kayseri’den beslenen dolu dolu içeriği ile 44. sayıya ulaştı.

Uzun soluklu yayın hayatında Kayseri’ye özgü pek çok değeri konu edinerek kamuoyunu bilgilendiren, yeni bilgileri okurlarına sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın himayelerindeki Şehir Kültür Sanat Dergisi, ‘Kaybolan meslekler, portre, mekân, söyleşi, kültür, şehir ve edebiyat, kitabiyat, arkeoloji, şehir ve şiir, sofra, şehrin yüzleri, Kayseri hatıraları gibi bölümler ile yine dolu dolu okurlarının karşısına çıktı.

Yayın hayatına 44. sayı ile devam eden ve konusunda uzman araştırmacı yazarlar ile ilgi çekici ve önemli konuları ele alan dergide, birbirinden çarpıcı görsellere de yer veriliyor.

KAYSERİ’YE AİT BEKLENTİSİ OLAN OKURLARI FAZLASIYLA TATMİN EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından iki ayda bir yayınlanan ve Kayseri’ye ilişkin bilgileri okurlarına aktaran Şehir Kültür Sanat Dergisi, zengin içerik ve 80 sayfalık kapsamı ile yine bir dergiden öte ‘kitap gibi dergi’ olma özelliğini devam ettiriyor.

44. sayısında “Seyyid Burhaneddin Mezarlığı Kümbet-Türbe Araştırma Kazısı” kapağı ile okuyucularının karşısına çıkan ve kenti pek çok yönü ile ele alan dergide, Kayseri’ye ait beklentisi olan okurları fazlasıyla tatmin edici içerik yer alıyor. Dergi, www.kayseri.bel.tr internet adresinde dijital olarak da okunabiliyor.

İHA

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