Şeffaf Oda hız kesmiyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan 'Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa' uygulaması hız kesmeden devam ediyor.

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  • 26.10.2022 15:05
  • Güncelleme: 26.10.2022 15:10
Şeffaf Oda hız kesmiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ‘Şeffaf Odada Başkanla Başbaşa’ uygulaması hız kesmeden devam ediyor.

Mevlana Mahalle Meydanında oluşturulan Şeffaf Oda’da vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yalçın, bir özel okulun Cumhuriyet’in 99. Yılı için düzenleyeceği fener alayına destek talebini de geri çevirmedi.

Gelenlere çay, çikolata ve şeker ikramının da bulunan Başkan Yalçın, 7’den 70’e herkesle yakından ilgilenerek isteklerini dinliyor, düşüncelerini paylaşıyor.

"BU UYGULAMA BİZE DEĞERİN İFADESİ"

Şeffaf Oda’ya gelen bir vatandaş, Başkan Yalçın’ın kendileriyle ilgilenmesini “Allah başkanımızdan razı olsun vatandaşın dertleriyle ilgileniyor.” ifadeleriyle anlatarak teşekkür etti. Başkan Yalçın ile görüşen bir diğer vatandaş da “Gerçekten kıymetli zamanını bize ayırdığı için çok teşekkür ederim. Başkan Bey, böyle günleri yaparak bizimle görüşüyor ve bize değer verdiğini gösteriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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