Şeffaf Oda'da yüzler gülüyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Türkiye'de bir ilke imza atılarak Mevlana Mahallesi Meydanında başlatılan 'Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa' uygulaması vatandaşların memnuniyetiyle karşılanıyor. Uygulamayla Başkan Yalçın ile görüşen vatandaşların yüzleri gülüyor.

PAYLAŞ
  • 23.02.2022 12:45
  • Güncelleme: 23.02.2022 13:12
Şeffaf Oda'da yüzler gülüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından Türkiye’de bir ilke imza atılarak Mevlana Mahallesi Meydanında başlatılan “Şeffaf Oda’da Başkanla Baş Başa” uygulaması vatandaşların memnuniyetiyle karşılanıyor. Uygulamayla Başkan Yalçın ile görüşen vatandaşların yüzleri gülüyor.

Altıncı haftası gerçekleşen Şeffaf Oda uygulaması yine vatandaşın yoğun ilgisiyle devam etti. Uygulama kapsamında sabahın ilk saatlerinden odaya gelen Başkan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelerek yine istek ve önerileri dinledi. Başkan yardımcıları ile Ulaşım AŞ yetkililerinin de hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşlar her çarşamba Mevlana Mahallesi’nde Başkan Yalçın ile yüz yüze görüşme imkânı buluyor.

Gelen istek ve talepleri anında çözüme kavuşturan Başkan Yalçın, Şeffaf Oda uygulamasının kısa zamanda benimsendiğini belirterek, “Çok sevilen bir uygulama oldu” dedi.

Başkan Yalçın ile Şeffaf Oda’da görüşülen Şaban Tuğluk isimli vatandaş, “Şöyle bir uygulama çok çok iyi. İnsanlarla muhatap olmak, insanların dertleriyle dertlenmek çok önemli bir şey. Çok memnun oldum ben. Uzun yıllardır Ankara’da yaşıyorum. Burada bir evimiz var. Böyle bir uygulama ben görmedim. Gerçekten insanlar yüz yüze. Çok sıcak bir insan. Çok hoş bir karşılama. Allah razı olsun. Sağ olsunlar” dedi.

Bir başka vatandaş ise Şeffaf Oda uygulamasından övgüyle bahsederek, “Çok mütevazı bir insan. Ayaklarımıza kadar gelip bizi dinledi.” ifadelerini kullanırken, bir diğer vatandaş ise, “Geliyoruz, görüyoruz, her şeyi kendisiyle konuşuyoruz. İlgileniyor bizimle. Belediye başkanımızdan memnunum” şeklinde konuştu.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Ataş'tan göç tepkisi

Milletvekili Ataş'tan göç tepkisi

Kayserili şehit, şehit arkadaşlarının yanına defnedilmeyi vasiyet etmiş

Kayserili şehit, şehit arkadaşlarının yanına defnedilmeyi vasiyet etmiş

Masa tenisi sporcularından Türkiye Şampiyonluğu

Masa tenisi sporcularından Türkiye Şampiyonluğu

Başkan Yavuz'dan Şehit Hayrettin Eren'e taziye mesajı

Başkan Yavuz’dan Şehit Hayrettin Eren’e taziye mesajı

Yahyalılı gençler Suriye'deki çocukları ısıttı

Yahyalılı gençler Suriye'deki çocukları ısıttı

Şeffaf Oda'da yüzler gülüyor

Şeffaf Oda'da yüzler gülüyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'de konut ve dükkân ihalesi yapıldı

Melikgazi'de konut ve dükkân ihalesi yapıldı

Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı

DAHA FAZLA
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Erçalık: 'Asıl kanayan yara küçük esnaftır'

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Erçalık: “Asıl kanayan yara küçük esnaftır”

Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret

Şahin'den 70 ülkeye ihracat yapan firmaya ziyaret

Erciyes Teknopark Tarafından 'Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi' düzenlendi

Erciyes Teknopark Tarafından 'Summit Erciyes: Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi' düzenlendi

İmamoğlu: 'Yatırım ve üretim olmazsa olmazımız'

İmamoğlu: 'Yatırım ve üretim olmazsa olmazımız'

Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL ceza kesildi

Kumar oynayan 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL ceza kesildi