Şeffaf Oda 11. haftada

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği Şeffaf Oda buluşmalarının bu hafta 11.'si düzenlendi. Mevlana Mahalle Meydanı'ndaki uygulama, yine vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Başkan Yalçın Şeffaf Oda'da şu ana kadar 2 bin 500'ün üzerinde vatandaşla görüştü.

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  • 30.03.2022 14:44
  • Güncelleme: 30.03.2022 18:13
Şeffaf Oda 11. haftada
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın hayata geçirdiği Şeffaf Oda buluşmalarının bu hafta 11.’si düzenlendi. Mevlana Mahalle Meydanı’ndaki uygulama, yine vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Başkan Yalçın Şeffaf Oda’da şu ana kadar 2 bin 500’ün üzerinde vatandaşla görüştü.

Şeffaf Oda uygulaması ile sabahın ilk saatlerinde odaya gelen Başkan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelip istek ve önerileri dinledi. Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşlar, Çarşamba günleri mahalle meydanında oluşturulan Seffaf Oda’da Başkan Yalçın ile yüz yüze görüşme fırsatı buluyor.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, “Burası Mevlana Mahallesi ve Türkiye’nin sekizinci büyük mahallesi nüfus yoğunluğu bakımından. Biz de 11. haftada geldik vatandaşımızın önünde sokaktaymış gibi talep ve isteklerini dinliyoruz” dedi.

Uygulamanın başladığı günden bu yana gelen vatandaş sayısını da paylaşan Başkan Yalçın, 11 hafta boyunca 2 bin 500 vatandaşın ziyaret ettiğini açıkladı. Başkan Yalçın sözlerine şu şekilde devam etti:

“Buraya şu ana kadar 2 bin 500 hemşerimiz geldi. Bu kadar insanın gelmesi çok önemli. Çok şükür altından kalkamayacağımız talep olmadı şu ana kadar. Diğer devlet kurumlarıyla da ilgili talepler var, iş ile ilgili talepler de var. Bizim dışımızda olan konuları da ilgili kurumlara iletiyoruz. İşle alakalı talepleri de tabi ki iş kurumuna iletiyoruz. Biz burada devam edeceğiz. Ramazan ayında da vatandaşlarımızla buluşmayı sürdüreceğiz.”

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İHA

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