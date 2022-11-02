Sebze ve meyve atıklarından yıllık 400 ton organik gübre üretiliyor

Sıfır Atık Projesi doğrultusunda geri dönüşüm çalışmalarını sürdüren Sorgun Belediyesi, sebze, meyve ve bitki atıklarından kompost üreterek yılda 400 ton organik gübre elde ediyor.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde evsel ve bitkisel atıklar çöpe gitmiyor. Sorgun Belediyesi tarafından Sıfır Atık Projesi doğrultusunda kurulan Kompost Üretim Tesisi’nde toplanan sebze, meyve ve bitkisel atıklar işlenerek gübre haline dönüştürülüyor. Tesiste yıllık 400 ton organik gübre elde ediliyor. Bu gübreler başta park ve yeşil alanlarda kullanılırken, çiftçilerin de istifadesine sunuluyor.

“Tesisimiz ender projelerden birisi”

Üreten belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kompost üretim tesisi ile geri dönüşüme önemli katkı sunduklarını söyledi. Ekinci, “Kurmuş olduğumuz kompost üretim tesisiyle birlikte hem sebze pazarındaki sebze atıklarını hem evsel atıkları hem de park ve bahçelerimizde toplamış olduğumuz yaprak, dal ve çim gibi atıkları buradaki tesisimize getirip, organik gübreye dönüştürüyoruz. Bu sayede hem kendi parklarımızda üretmiş olduğumuz organik gübreyi kullanmış oluyoruz hem de vatandaşımızın kullanımına sunmuş oluyoruz. 3, 10 ve 50 kilogram olmak üzere üç çeşit paket şeklimiz var. Açıkta satabiliyoruz. Bu şekilde hem ekonomiye bir katkı sunmuş oluyoruz hem geri dönüşüm ürünlerini kullanmış oluyoruz ki bu bizim için çok kıymetli. Tabii ki son zamanlarda özellikle geri dönüşümle ilgili birçok proje var ama bizim üretmiş olduğumuz bu proje ender projelerden bir tanesi” dedi.

“Tamamen organik, katkı maddesi yok”

Yıllık 400 ton organik gübre ürettiklerini ifade eden Ekinci, “Ürettiğimiz organik gübrenin hem çevreye katkısı var hem ekonomiye katkısı var. Diğer yandan sebze ve meyve yetiştiriciliğinde verim oranını arttırması sayesinde de üretime katkısı var. Tamamen organik, herhangi bir katkı maddesi yok, herhangi bir kimyasal yok. Tamamen organik ürünlerden organik gübre elde etmiş oluyoruz. Yaklaşık 400 ton civarında yıllık üretim kapasitesine sahibiz. Bu ürünlerimiz de elimizde kalmıyor, yani hepsini de gönderiyoruz. Rağbet gören bir ürün, çokta kıymetli bir ürün” şeklinde konuştu.