SCÜ takımı TEKNOFEST'te finalde

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan Biyometrik Veri Danışmanlığı Takımı, TEKNOFEST Festivali’nde 37 bin 254 takım arasından ilk 10’a girerek Samsun’daki finale katılmaya hak kazandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. Şebnem Özdemir’in danışmanlığını yürüttüğü, Eğitimin Felsefi Sosyal ve Tarihi Temelleri Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Hacı İsmail Çıngı’nın kaptanlığını ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi İsmail Furkan Gürün’ün yazılım geliştirme işlerini yürüttüğü proje, “Eğitim Teknolojileri” kategorisinde ilk 10’a girerek Samsun’daki TEKNOFEST finali’ne kalma başarısı gösterdi.

Kişi hakkında parmak izi raporu sunuyor

Bireylerin eşsiz biyometrik verileri olan parmak izlerini inceleyerek, kişilerin parmak izleri ile sahip oldukları çoklu zekâ türleri, pedagojik kapasiteleri, öğrenme stilleri ve yetenekleri arasında ilişki olup olmadığını bilimsel yöntemlerle ve yapay zekâ yardımıyla tespit etme amacını taşıyan projeye katılımcılar ve halk da büyük ilgi gösterdi. Kişilerin parmak izlerini analiz ederek kişi hakkında parmak izi raporu sunan yapay zekâ ve operatör destekli PAPBİL (Parmak İzi Analiz Programı Bilişim ve Rehberlik Sistemi), parmak izlerinden yola çıkarak özellikle çocukların ne şekilde öğrenmeleri gerektiği hakkında onlara rapor sunmakta ve tamamlayıcı rehberlik hizmeti vermektedir.