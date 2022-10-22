SCÜ, ESN Türkiye adayı oldu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ); Erasmus Student Network Türkiye’ye (ESN Türkiye) aday olmaya hak kazandı.

SCÜ, Erasmus Koordinatörlüğünün girişimleriyle ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Kulübü aracılığıyla yapmış olduğu başvuru neticesinde Avrupa’nın en büyük öğrenci topluluğu olan Erasmus Student Network’ün üyesi olan Erasmus Student Network Türkiye’ye (ESN Türkiye) aday olmaya hak kazandı. SCÜ’yü temsilen kulüp üyeleri Buğkan Ege Erden ve Sümeyra Kelleci’den oluşan ekibin, Eskişehir’de gerçekleştirilen “ESN Türkiye Güz Ulusal Kurulunda” (NA Dorylaion ’22) savunduğu SCÜ, oy çokluğu ile aday şube statüsüne yükseldi.