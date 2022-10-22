SCÜ akredite için TURAK'a başvurdu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Turizm İşletmeciliği Bölümü'nün akredite edilmesi için Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu'na (TURAK) müracaat etti.

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  • 22.10.2022 09:28
  • Güncelleme: 22.10.2022 09:28
SCÜ akredite için TURAK'a başvurdu
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün akredite edilmesi için Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu’na (TURAK) müracaat etti.

Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK); Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Turizm İşletmeciliği Bölümü için akreditasyona müracaat eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Vekili Prof. Dr. Ünal Kılıç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse ile Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, öğretim üyeleri, Kalite Komisyonu üyeleri, akreditasyon sürecinde olan birimlerin yöneticileri ile akreditasyona bu yıl müracaat edecek birimlerin yöneticileri katıldı. Toplantıda, TURAK adına ekip başkanı Prof. Dr. Abdulcelil Çakıcı, Prof. Dr. Oya Berkay Karaca ve Doç. Dr. Seden Doğan, Turizm Fakültesi’nin güçlü ve gelişmeye açık yönleriyle ilgili bilgiler verdi.

İHA

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