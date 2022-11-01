Satrançta rekabet ettiler

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği organizesinde Sivas’ta “Cumhuriyet Kupası Satranç Turnuvası” düzenlendi.

Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 60 sporcu katılarak 3 kategoride mücadele etti. 2 gün süren turnuvada sporcular dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik, Satranç İl Temsilcisi Hasan Yıldırım, hakemler ve antrenörler takdim etti. Satranç turnuvasında dereceye giren sporcuları kutlayan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, turnuvada emeği geçenlere teşekkür etti.