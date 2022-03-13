Sarraflar Odasından Kayseri Emniyetine teşekkür

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  • 13.03.2022 18:13
  • Güncelleme: 13.03.2022 18:13
Sarraflar Odasından Kayseri Emniyetine teşekkür

Kayseri’de kuyumcu Fatih N.’yi bıçaklayarak kaçan gasp şüphelisi O.A., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kayseri Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak ise emniyet teşkilatına, olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması için verilen uğraşlar için teşekkürlerini iletti.

‘BİZİ ÜZEN OLAYIN ZANLISI YAKALANARAK ADALETE TESLİM EDİLDİ’
Yaşanan olay sonrası emniyet güçlerine teşekkürünü ileten Başkan İncetoprak, "Soygun yaparak bir kuyumcu arkadaşımızı bıçakla ağır yaralayan zanlının yakalanması için büyük çaba sarf eden emniyet teşkilatına sonsuz teşekkür ediyorum. Yaşanan üzücü olayın ardından zaman kaybetmeden zanlıyı yakalama çalışmalarına başlayan emniyet güçlerimiz kısa sürede sonuca ulaştı. Emniyet güçlerimizin 450 saatlik kamera kaydı incelemesi ve saha çalışmaları sonrasında bizi derinden üzen olayın zanlısı kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi. Zanlının kısa sürede yakalanmasında büyük çaba sarf eden emniyet teşkilatımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Soygun olayında ağır yaralanan kuyumcu esnafımızın ise tedavisi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürmektedir. Kendisine meslektaşlarım adına acil şifalar diliyorum. Ailesine de sabırlar diliyorum. Meslektaşımızın en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

1ha

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