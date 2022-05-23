Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

Altın fiyatlarında geçtiğimiz hafta görünen yükseliş devam ediyor. Dünya gündeminde yer alan olayların piyasayı etkilediğini vurgulayan Sarraf İhsan Gülderdi, güncel altın ve döviz fiyatlarını değerlendirdi.

‘ONS’UN YUKARI YÖNLÜ HAREKETI, ALTININ DA YUKARI YÖNLÜ HAREKET ETMESINE NEDEN OLDU’

Rusya-Ukrayna savaşından sonra şimdi de Joe Biden’ın Çin üzerinde yaptığı açıklamaların ONS üzerinde etkili olduğunu belirten Gülderdi, “Çeyrek altın bin 570 lira, 22 ayar altının fiyatı 920 lira, has altının fiyatı ise 960 liradan işlem görmekte. EURO 17 liradan, dolar ise 15,95 liradan işlem görmekte. ONS fiyatı ise bin 855 liraya kadar yükseldi. Döviz bölgesinde son 6 gündür sabit seyrini devam ettiriyor fakat ONS bölgesinde dünya üzerinde gerilimin artmasıyla birlikte Rusya- Ukrayna’dan sonra Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu. Bununla birlikte bin 800 liradan bin 860 liraya kadar çıkan bir ONS gördük. Döviz bölgesinde yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığını gördük. ONS ’un yukarı yönlü hareket etmesi, altının has fiyatının da yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Özellikle son bir aydır altının seyri yukarı yönlü hareket etmekte, 900 liradan 958 liraya kadar yükseldi. ONS baskısı devam ettiği sürece altının bin liranın üzerini görmesi içten bile değil, tabi bunları yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Özellikle ABD FET bankasının faizi 50 baz puan kadar arttıracağının sinyallerini vermesiyle birlikte aslında ONS üzerindeki baskı daha da artmakta. Yukarı yönlü hareket edeceği haberler daha fazla, bunun için altının da yukarı yönlü hareket edebileceğini yatırım tavsiyesi olmadan söylemek istiyorum” diye konuştu.

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde:

Çeyrek altın: bin 570 lira,

Gram altın: 946 lira

Cumhuriyet altını: 6 bin 183 lira

Euro: 16,86 lira,

Dolar: 15,79 lira.