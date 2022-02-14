Sarraf İhsan Gülderdi: “Altın yukarı yönde hareketlenebilir”

Ons altının yukarı yönde hareketliliğinden dolayı altının geçen hafta 45 günlük sakin seyrini bozduğunu söyleyen Sarraf İhsan Gülderi, “ Ons geçen hafta bin 790 dolar seviyesinden, bin 852 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bunun temel nedeni Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin Amerika’nın da dahil olmasıydı. Tabi bu da döviz fiyatlarını sabit tutarken ons’ta yukarı yönde hareketlere neden oldu.” dedi.

İhsan Gülderdi dövizdeki fiyatların değerlendirmesini yaparak, “Çeyrek altın şu an da bin 330 lira, yarım altın 2 bin 660 lira, cumhuriyet altın 5bin 320 lira, gremse 13 bin 300 liradan alıcısını buluyor. Dolar 13,50 seviyesindeyken Euro ise 15.40 seviyesinden Kapalı Çarsısında alıcılısını buluyor.” dedi. Alıcılara tavsiye de bulunan Gülderdi, altının yukarı yönde hareketlilik yaşayabileceğini aktararak, “Yukarı yönde hareketler söz konusu olabilir. Özellikle ons yukarı yönde sinyaller aldık. Ons’un bin 900 dolar seviyelerine kadar çıkma ihtimali olabilir. Altın fiyatlarını da haliyle yukarı yönde hareketlendirebilir.” diye konuştu.

‘ALTIN SAVAŞ SEVMEZ’

Altının uzun vadede hangi etmenlerin etkileyebileceğini anlatan sarraf Gülderdi, “Günümüz dünyasında bir varyant ortaya çıkabilir. Yeniden bir savaş olabilir. Tabi bunların hepsi ons’u etkiler. Altın savaşı sevmez çünkü herkes ticareti yapamadığı için altına yatırım yapar bu da altın fiyatlarını yükseltir. Barışın ve huzurun olduğu bir dünya da insanlar altınlarını bozdurarak ticaret yapar. İhracat, ithalat yapar. Bu şekilde de insanlar altından çıkıp paraya girer. Böylelikle ons seviyesi düşer. Yani dünya üzerindeki güven endeksi ile ons aşağı yukarı paralel diyebiliriz.” ifadelerini kullandı.