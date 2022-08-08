Sarraf İhsan Gülderdi 'Altın fiyatları yükselmeye devam edecek'

Altın ve döviz piyasasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, 'Bütün dünyanın gözü kulağı Amerika'nın bu hafta açıklayacağı enflasyon rakamlarında' dedi.

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  • 08.08.2022 14:15
  • Güncelleme: 08.08.2022 14:15
Sarraf İhsan Gülderdi 'Altın fiyatları yükselmeye devam edecek'

Gülderdi, yatırım aracı olarak görülen altının yükselişinin devam edeceğini de söyledi. 

Enflasyon kararlarının rakamsal olarak 40 yılın zirvesinde olduğunu ve yeni açıklanacak rakamlarla birlikte daha da artmasının beklendiğini söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, “Hafta başı itibariyle sakinlik devam ediyor, özellikle Dolar ve Euro’da hafta sonu nasıl kapattıysa bu seviyelerden devam ediyor. Bu hafta bütün dünyanın gözü kulağı Amerika’da gerçekleşecek olan enflasyon rakamlarında. Rakamsal olarak 40 yılın zirvesinde hala da yeni enflasyon rakamlarıyla zirveyi zorlayacaktır. Yeni büyük rakamlar açıklanacaktır, bununla birlikte FED’in de faiz kararlarında 75 baz puan kadar artırım tekrardan gözleniyor. Avrupa’da ve diğer ülkelerde de merkez bankaları faiz artırımına devam edecektir. Bununla birlikte özellikle ONS fiyatının bunu baskılayacağı ve altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket edeceğini ön görüyoruz. Yıl sonu itibariyle yatırım tavsiyesi olmadan altının bin 200 lirayı, çeyrek altının da bin 900 2 bin lirayı rahatlıkla görebileceğini ön görüyoruz. Çünkü diğer emtia ya da diğer ürünlerin fiyatlarına göre altın çok düşük kaldı. Bunu da eninde sonunda insanların yatırım aracı olarak görüp bir an önce talep ederek yukarı yönlü hareket ettireceğini düşünüyoruz. Ve tabii Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faizde sabit kalacağı kararlı olduğu aşikâr. Bununla birlikte de Dolar ve Euro’da yavaş yavaş yukarı yönlü hareketler devam ediyor” şeklinde konuştu.

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde:
Ons: bin 775 Dolar
Çeyrek altın: bin 700 lira
22 ayar altın: 1000 lira  
Has altın: bin 30 lira

1ha

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