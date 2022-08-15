Sarraf İhsan Gülderdi: ”Altın, Çin’in faiz kararından etkilendi”

Sarraf İhsan Gülderdi, dünya piyasalarını ve döviz altın kurlarını değerlendirdi. Piyasalarda geçen hafta yukarı yönlü hareketlerin gözlendiğini anımsatan Gülderdi, bu haftanın sakin başladığını ifade etti. Özellikle altın ve ONS bölgesinde sakinliğin devam ettiğini vurgulayan Gülderdi, “Dolar biraz kıpırdadı ve an itibariyle 18’in üzerine çıktı. Euro ise 18,40 liradan 18,30 lira seviyesine geriledi” dedi.

Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararından sonra birçok ülke bankalarının da faiz arttırdığını belirten Gülderdi sözlerini şöyle sürdürdü: “Çin de bugün itibariyle faiz oranını düşürdü. Bu da ons bölgesinde biraz aşağı yönlü hareketlere neden oldu. Bununla birlikte geçen hafta 970 lira olan 22 ayar altın bin liraya, bin 10 lira olan has altın da bin 40 seviyesine yükseldi. Dolar ve Euro’nun aynı seyrettiğini söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketin ONS bölgesinde olacağı tahmin edilirken, yatırım tavsiyesi olmadan yılsonu itibariyle has altının bin 200 liradan, çeyrek altınında 2 bin liraya kadar ulaşacağını ön görüyoruz.”

Güncel altın ve döviz fiyatları ise şu şekilde:

Çeyrek altın: 1.725 lira

22 ayar altın: 1.000 lira

Has altın: 1.040 lira.

Dolar: 18,05 lira

Euro: 18,30 lira.