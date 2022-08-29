Sarraf Gülderdi, 'Gurbetçi vatandaşlarımızın dönüşü başladı, piyasada sakinlik söz konusu'

Gurbetçilerin dönüşü başladı. Piyasalar da yavaş yavaş durgunlaştı.

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  • 29.08.2022 15:18
  • Güncelleme: 29.08.2022 15:18
Sarraf Gülderdi, 'Gurbetçi vatandaşlarımızın dönüşü başladı, piyasada sakinlik söz konusu'

Altın ve döviz piyasasını değerlendiren Sarraf İhsan Gülderdi, ONS fiyatlarında düşüş yaşandığını ve altının uzun vadede en karlı yatırım aracı olduğunu söyledi. 

Gurbetçilerden kaynaklı bir hareketlilik söz konusu olan piyasanın biraz daha durgunlaştığını ifade eden Sarraf İhsan Gülderdi, “Kapalı çarşı da son durumu göze alacak olursak, biraz sakinlik söz konusu. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın geri dönüşü başladı. Bu da sakinliği beraberinde getirdi. Tamamen bitti diyemem kalabalık var ama geçen haftalardaki kalabalık kalmadı diyebilirim. Yavaş yavaş vedalar başladı” şeklinde konuştu.

‘UZUN VADEDE YATIRIM YAPACAKLAR İÇİN ALTIN EN KARLI YATIRIM ARACI’

Avrupa’da, Rusya kaynaklı yaşanan doğalgaz sorunlarının dövize yansıdığını bununda altın fiyatların da düşüşe sebep olduğunu belirten Sarraf ihsan Gülderdi, “Dolar 18,20’den işlem görürken euro 18,05’ten işlem görmekte. Parite aşağı yönlü düşmeye devam ediyor. Şu anda 0,98 seviyesin de bunun en büyük nedeni Avrupa’da gazın Rusya tarafından kesilmesi söz konusu. Özellikle İngiltere’de olan doğalgaz sıkıntısı devam etmekte. Bundan dolayı Euro bölgesinde fiyatların biraz daha düştüğünü söyleyebiliriz. Dolar biraz daha güçlü kalıyor. Bu biraz daha devam ederse doların, euro karşısında güçleneceğini söyleyebilirim. ONS fiyatlarında da tekrar bir geri çekilme içerisinde. Bu yatırım tavsiyesi olmadan, yatırım fırsatı oluşturabilir. Çünkü 1800’ü gören bir ONS fiyatı, şu ana kadar 1724 dolara kadar düştü.  Bununla birlikte dolarla ya da dövizle altın alınabilir seviyeye geldi. Uzun vade de yatırım yapacaklar için altın yine en karlı yatırım aracı diyebilirim” ifadelerini kullandı. 

Güncel Altın ve Döviz Fiyatları
Çeyrek altın: 1675 lira
22 ayar altın: 985 lira
Has altın: 1020 lira 
Dolar: 18,20
Euro: 18,05

1ha

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