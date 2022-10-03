Sarraf Gülderdi, Avrupa'daki krizin, doları güçlendirebileceğini söyledi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirmesinin ardından TÜİK enflasyon oranını açıkladı.

PAYLAŞ
  • 03.10.2022 16:27
  • Güncelleme: 03.10.2022 16:27
Sarraf Gülderdi, Avrupa'daki krizin, doları güçlendirebileceğini söyledi

TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde 83,45 seviyesine yükseldi. Enflasyonun artık aşağı yönlü hareket edeceğini düşündüğünü söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, “Yetkililerimizi açıklaması artış hızının düşmesi yönündeydi, bunu olumlu olarak yorumluyorlardı” dedi. 
Dolar’ın yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerinin devam ettiğini aktaran Sarraf İhsan Gülderdi, “Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik ve Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz vanalarını kapatmasıyla birlikte Avrupa’da oluşan bir doğalgaz krizi mevcut. Aynı zamanda Rusya’nın brent petrolü kesmesiyle birlikte yine Avrupa’da bir kriz yaşandığını biliyoruz. Bu da euro bölgesinde aşağı yönlü hareketlere ilerleyen zamanlarda neden olacaktır. Dolar’ın euro karşısında biraz daha güçleneceğini söylemiştik. Tabi buda zamanla doların euro karşısında paritenin aşağı yönlü hareketlerine neden oldu. Bundan sonra da doğalgaz krizi devam ettiği sürece paritede aşağı yönlü hareketler devam edecektir” şeklinde konuştu. 

‘ENFLASYON YÜKSELME HIZININ DÜŞÜŞE GEÇECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ’

TÜİK’in enflasyon oranını yüzde 3 artışla beraber yüzde 89 seviyelerini gördüğünü söyleyen Gülderdi, bundan sonraki süreçlerde enflasyon oranının düşüşe geçeceiğini tahmin ettiklerini dile getirdi. Sarraf Gülderdi, “Enflasyonda yüzde 3’lük bir artış meydana geldi ve yüzde 89 oranına kadar çıktı. Yetkililerimizi açıklaması artış hızının düşmesi yönündeydi. Bunu olumlu olarak yorumluyorlardı. Tabi zirveyi nerede görürüz artık bilmiyorum ama bundan sonra enflasyon yükselme hızının biteceği artık enflasyonda düşme eğilime geçeceğini tahmin ediyoruz. Faiz oranları da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranından sonra ya sabit bırakacak ya da biraz daha düşürecek gibi tahmin ediyoruz. Bu da döviz fiyatlarını sabit oranda devam ettirebilir. Orta vadede de altın yatırım tavsiyesi olmadan yukarı yönde harekete neden olabilir. Çünkü ONS bölgesinde 1620’ye kadar düşen bir ONS vardı şu anda 1660’a kadar yükseldi. Şu anda bana göre dünyanın konnektörüne baktığımız zaman ONS fiyatları düşük bir seviyede, bu yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Yıl sonunda tahminlerimiz yine devam ediyor. Has altında yatırım tavsiyesi olmadan 1200 lira seviyesi, çeyrek altında da 2000 lira rakamlarına gelmesi muhtemel olabilir” dedi. 
 
GÜNCEL ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI: 
Çeyrek Altın: 1660 lira
22 ayar Altın: 975 lira
Has Altın: 1003 lira
Dolar: 18,50 lira
Euro: 18,20 lira
ONS: 1.664 Dolar

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sarraf Gülderdi, Avrupa'daki krizin, doları güçlendirebileceğini söyledi

Sarraf Gülderdi, Avrupa’daki krizin, doları güçlendirebileceğini söyledi

Benzin ve motorine zam bekleniyor

Benzin ve motorine zam bekleniyor

Kayseri Barosu tarafından 'Avukatlık Asgari Ücret' tarifeleri açıklandı

Kayseri Barosu tarafından ‘Avukatlık Asgari Ücret’ tarifeleri açıklandı

Dünya Mimarlık Günü'nün bu yılki teması 'Esenlik için Mimarlık'

Dünya Mimarlık Günü’nün bu yılki teması ‘Esenlik için Mimarlık’

Kuşçu Barajı Göğdere rampasında aynı gün iki kaza

Kuşçu Barajı Göğdere rampasında aynı gün iki kaza

Başkan Büyükkılıç: 'T2 tramvay hattı yeniden hizmete açıldı'

Başkan Büyükkılıç: 'T2 tramvay hattı yeniden hizmete açıldı'

Çok Okunanlar
1
Jandarma piknik alanlarını denetledi

Jandarma piknik alanlarını denetledi

2
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

3
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

4
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

5
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

6
Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Domates yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LPG'ye indirim bekleniyor

LPG'ye indirim bekleniyor

Kayserili şehide son görev

Kayserili şehide son görev

DAHA FAZLA
Kocasinan'da Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kocasinan'da Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

ERÜ Rektörü Altun, Öğrenciler İle Bir Araya Geldi

ERÜ Rektörü Altun, Öğrenciler İle Bir Araya Geldi

5'inci Kitap Fuarı açılıyor

5’inci Kitap Fuarı açılıyor

Kayseri'de hava sıcaklıkları düşüyor, yağış geliyor

Kayseri’de hava sıcaklıkları düşüyor, yağış geliyor

Ali Dağı'nda ilk kez kamp ve karavan festivali düzenlendi

Ali Dağı’nda ilk kez kamp ve karavan festivali düzenlendi