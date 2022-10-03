Sarraf Gülderdi, Avrupa’daki krizin, doları güçlendirebileceğini söyledi

TÜİK verilerine göre enflasyon yüzde 83,45 seviyesine yükseldi. Enflasyonun artık aşağı yönlü hareket edeceğini düşündüğünü söyleyen Sarraf İhsan Gülderdi, “Yetkililerimizi açıklaması artış hızının düşmesi yönündeydi, bunu olumlu olarak yorumluyorlardı” dedi.

Dolar’ın yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerinin devam ettiğini aktaran Sarraf İhsan Gülderdi, “Özellikle Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik ve Rusya’nın Avrupa’ya doğalgaz vanalarını kapatmasıyla birlikte Avrupa’da oluşan bir doğalgaz krizi mevcut. Aynı zamanda Rusya’nın brent petrolü kesmesiyle birlikte yine Avrupa’da bir kriz yaşandığını biliyoruz. Bu da euro bölgesinde aşağı yönlü hareketlere ilerleyen zamanlarda neden olacaktır. Dolar’ın euro karşısında biraz daha güçleneceğini söylemiştik. Tabi buda zamanla doların euro karşısında paritenin aşağı yönlü hareketlerine neden oldu. Bundan sonra da doğalgaz krizi devam ettiği sürece paritede aşağı yönlü hareketler devam edecektir” şeklinde konuştu.

‘ENFLASYON YÜKSELME HIZININ DÜŞÜŞE GEÇECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ’

TÜİK’in enflasyon oranını yüzde 3 artışla beraber yüzde 89 seviyelerini gördüğünü söyleyen Gülderdi, bundan sonraki süreçlerde enflasyon oranının düşüşe geçeceiğini tahmin ettiklerini dile getirdi. Sarraf Gülderdi, “Enflasyonda yüzde 3’lük bir artış meydana geldi ve yüzde 89 oranına kadar çıktı. Yetkililerimizi açıklaması artış hızının düşmesi yönündeydi. Bunu olumlu olarak yorumluyorlardı. Tabi zirveyi nerede görürüz artık bilmiyorum ama bundan sonra enflasyon yükselme hızının biteceği artık enflasyonda düşme eğilime geçeceğini tahmin ediyoruz. Faiz oranları da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranından sonra ya sabit bırakacak ya da biraz daha düşürecek gibi tahmin ediyoruz. Bu da döviz fiyatlarını sabit oranda devam ettirebilir. Orta vadede de altın yatırım tavsiyesi olmadan yukarı yönde harekete neden olabilir. Çünkü ONS bölgesinde 1620’ye kadar düşen bir ONS vardı şu anda 1660’a kadar yükseldi. Şu anda bana göre dünyanın konnektörüne baktığımız zaman ONS fiyatları düşük bir seviyede, bu yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. Yıl sonunda tahminlerimiz yine devam ediyor. Has altında yatırım tavsiyesi olmadan 1200 lira seviyesi, çeyrek altında da 2000 lira rakamlarına gelmesi muhtemel olabilir” dedi.



GÜNCEL ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI:

Çeyrek Altın: 1660 lira

22 ayar Altın: 975 lira

Has Altın: 1003 lira

Dolar: 18,50 lira

Euro: 18,20 lira

ONS: 1.664 Dolar