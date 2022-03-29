Sarraf Gülderdi: “Altın dalgalı bir ay geçirdi”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, iş dünyası altın ve dövizin seyrini merak ediyor. Mart ayının başlarında başlayan savaşla birlikte her iki yatırım kaleminde de dalgalı bir seyir izlendi. Savaşın üzerinden bir ayı aşkın bir süre geçerken Sarraf İhsan Gülderdi, altın ve döviz piyasasını değerlendirdi. Yeni haftaya altının aşağı yönde hareketle başladığını ifade eden Gülderdi, “Son iki haftadır altında inişli çıkışlı bir sezon geçiriyorduk. Bu hafta itibariyle de aşağı yönlü hareketler gözlendi. Bunun en büyük etkisi de tabi ki ons altının aşağı yönlü hareket etmesi oldu. Ons bu sabah itibariyle 1929’a kadar geriledi. Bildiğiniz gibi Ons 2050’ye kadar çıkmıştı. Fakat Amerika’nın yaptırım kararları ile birlikte tekrar yukarı yönlü hareketler gözlenebilir. Altının artışından çok göze batan olay Rusya - Ukrayna gerginliği oldu. Dünya genelinde özellikle enflasyon rakamlarının yüksek çıkması faiz oranlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Amerikan FET Bankası’nın faizleri 0,25 baz puan yukarı çekmesiyle birlikte diğer dünya devletleri de faizlerde artırıma gitti ve bu durum da fiyatları etkiledi. Özellikle sabah açıklanan Avrupa Merkez Bankasının faiz artırımına gideceğinin sinyali verildi. Bu da yukarı yönlü hareketler olabileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Bu arada ekonomi piyasasında çeyrek altın 1520 lira, 22 ayar altın 900 lira, has altın fiyatı 922 lira, Dolar 14,85 lira ve Euro ise 16,40 lira seviyesinden işlem görüyor.