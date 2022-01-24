Şarkışla'da emtia pazarı soğuk hava nedeniyle boş kaldı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde pazartesi günleri kurulan emtia pazarı, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle boş kaldı.

Sivas’ta Sibirya soğukları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şarkışla ilçesinde emtia pazarında her hafta yoğunluğun yaşandığı ancak bu hafta soğuk hava nedeniyle sayılı pazar esnafının açtığı tezgahlar boş kaldı. Hem kar yağışı hem de yolların kapalı olması nedeniyle esnaflar evlerine cepleri boş döndü. Bazı esnaflar açık alanda kurdukları sobaları yakarak ısınmaya çalışırken, bazıları da araçlarında ısınmaya çalıştı. Birçok pazar esnafının ise ürünlerin donmaması için tezgah açmadığı görüldü.