Sarız Şehit İsmet Bülbül Otogarı, tam not aldı

Sarızlı şoförler açılan yeni terminalin yıllarca bekledikleri bir hizmet olduğunu ve şu an da yolcuların da çalışanların da çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kayseri’nin Sarız ilçesinde yapılan Şehit İsmet Bülbül Otogarı hizmet açıldı. Otogar, içinde bulunan imkanlarla Sarızlılar tarafından beğeniyle karşılandı. Seçim vaadi olarak sundukları otogarın inşasının bittiğini ve bu otogarın gerekliliklerini anlatan Baki Bayrak, “Öncelikle Şehit İsmet Bülbül Otogarı şehrimize hayırlı olsun. Daha öncesinde de ulaşım sektörü olsa da şoför arkadaşlar dükkân kiralayarak, konfor sağlanmadan bu işi icra etmeye çalışıyorlardı. Bu sektörde antipatik bir ortamda yürütmeye çalışıyorlardı. Vatandaşımızda temiz, iyi bir yerde otobüsünü beklemek, indi-bindi yapmak ister. Bu yüzden hem şoförlerimiz hem de vatandaşlarımız zor durumdaydı. Şu an sıcak su bulunduran, güneş enerjisi kullanan, kalorifer sistemine sahip, ferah dinlenme alanlarının olduğu Şehit İsmet Bülbül Otogarımızı Sarız’a kazandırdık” dedi.

22 yıldır taşımacılık yaptığını ifade eden Sarızlı Nurettin Yıldız, “Sarız’ın Gerdekmağara köyündenim. Bugüne kadar işimizi yaparken dükkân kiralamak suretiyle, lavabomuz, mutfağımız olmadan çalışıyorduk. Ama şu an lavabo, mutfak, oturma odası, her şeyimiz var. Ayrıca burada Sayın Belediye Başkanımız Baki Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Baki bey bizi insan yerine koydu, bu terminali açtı” dedi.

Kışın bu yıl yolcular ve şoförler için rahat geçtiğini ifade eden Şoför Ramazan Şimşek,” Sarız’ın Çörekdere köyündenim. 7 seneden beri buradayım. Şükür ki bu kışı çok güzel geçirdik. Gelen giden çok dua ediyor, işi gücü rast gitsin diyorlar. Mükemmel bir yerimiz oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah ileride de görevine devam eder” ifadelerini kullandı.

