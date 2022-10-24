Sarız Şehit İbrahim Albayrak Hastanesi’nin statüsü değişti

5 yatak kapasitesiyle açılan Sarız Şehit İbrahim Albayrak Hastanesi, statüsünün Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla değiştiği duyuruldu. Haberi Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak sosyal medya hesabından açıkladı.

Başkan Bayrak, “Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek'in ilçemize yaptığı ziyaretlerde dile getirerek talep etmiş olduğumuz, E2 rolündeki 5 yataklı Sarız Şehit İbrahim Albayrak Hastanemizin statüsünün değiştirilmesi onaylanarak, 15 yatak kapasitesine ve 1 diş ünitesine sahip E1 statüsüne alınmıştır. Talebimizin onaylanmasında emeği geçen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'a, Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e ve Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya şahsım ve tüm Sarız halkı adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.