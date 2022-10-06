Sarız'da lojmanlar yenilenerek öğretmenlerin hizmetine sunuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Sarız ilçesinde Şehit Osman Börklüoğlu İlkokul ve Ortaokulu'na ait lojmanların tadilatını kısa sürede yaparak, öğretmenlerin hizmetine sundu.

PAYLAŞ
  • 06.10.2022 11:09
  • Güncelleme: 06.10.2022 13:39
Sarız'da lojmanlar yenilenerek öğretmenlerin hizmetine sunuldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Sarız ilçesinde Şehit Osman Börklüoğlu İlkokul ve Ortaokulu’na ait lojmanların tadilatını kısa sürede yaparak, öğretmenlerin hizmetine sundu.

Eğitim alanında yapılan hizmetlere ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla şehrin en doğusunda bulunan Sarız ilçesinde Şehit Osman Börklüoğlu İlkokul ve Ortaokulu’na ait yıllardır atıl durumda bulunan lojmanların bakım, onarım ve tadilat işlerini kısa süre içerisinde tamamladı. İki hafta içerisinde çalışmaların tamamlanmasıyla 6 dairenin bulunduğu lojman, öğretmenlerin hizmetine sunulurken, lojmanın yanı sıra okulun dış cephe kaplaması, boya işleri ve öğretmen odası tadilatı da yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörü Vedat Kılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Sarız ilçemiz Yeşilkent Mahallesi’nde ilkokul ve ortaokuldayız. Burada okulumuza ait lojmanın tamir ve tadilatını Büyükşehir Belediyesi olarak yapmış bulunmaktayız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla başlattığı projede 6 adet dairemizin bütün elektrik, su tesisatlarını, mutfak dolaplarını, laminat parke işlerini, boya ve badana işlerini, ayrıca okulun dış cephesinin kaplamasını komple yaptık. Okulun dış boya işlerini, okul öğretmen odamızın tamir tadilatını da gerçekleştirdik” diye konuştu. Bu çalışmaları çok kısa sürede tamamlayarak öğretmenlerin hizmetine sunduklarını ifade eden Kılıç, “Buradaki öğretmenlerimize teslim etmiş bulunmaktayız. Hocalarımız da lojmanlarda oturmaya başladı. Tamir, tadilat süremiz iki hafta gibi kısa sürede bitti. Ekiplerimiz günlük 16 saat çalışmayla bitirdi. Bu süre içerisinde okul müdürümüz Betül hocamız da bize destek oldu, ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’a eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Okul Müdürü Fatma Betül Şuayipoğlu ise “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Lojmanımız yıllardır atıl durumdaydı. Vedat Bey ve ekibi hafta sonu da çalışarak çok kısa sürede bitirdiler ve bize teslim ettiler. Eğmeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uluslararası influencerlar Kayseri sağlık turizmini tanıtacak

Uluslararası influencerlar Kayseri sağlık turizmini tanıtacak

Büyüksimitci: '170 ülkeye mobilya ihracatı yapıyoruz'

Büyüksimitci: '170 ülkeye mobilya ihracatı yapıyoruz'

Talas'ın Espor Merkezine büyük ödül

Talas'ın Espor Merkezine büyük ödül

Taş: 'Başörtü ve dini özgürlükler anayasal güvenceye alınsın'

Taş: 'Başörtü ve dini özgürlükler anayasal güvenceye alınsın'

ERÜ Rektörü Altun, 6 fakültenin akademisyenleri ile buluştu

ERÜ Rektörü Altun, 6 fakültenin akademisyenleri ile buluştu

ORAN Kalkınma Ajansı'nda Bölge Planı Çalıştayları düzenlendi

ORAN Kalkınma Ajansı'nda Bölge Planı Çalıştayları düzenlendi

Çok Okunanlar
1
Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

Akmermer: 'Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi, MÜSİAD EXPO ile maksimum fayda sağlayacak'

2
Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

Kayserili Uzman Çavuş, elektrik çarpması sonucu öldü

3
18 Eylül'de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

18 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapalı olacak

4
Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

Yazarımız Mansur Tuncay Taşçı vefat etti

5
Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

Kayserili Uzman Çavuş, trafik kazasında şehit oldu

6
Kayseri'de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

Kayseri’de 'Müzikle Şifa Etkinliği' gerçekleştirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talas Belediyesi 'Genç Talas' standı ile ödül aldı

Talas Belediyesi 'Genç Talas' standı ile ödül aldı

Öğrencilerin otogardan doğrudan yurtlara ulaşabilmeleri için özel otobüs seferleri başladı

Öğrencilerin otogardan doğrudan yurtlara ulaşabilmeleri için özel otobüs seferleri başladı

DAHA FAZLA
Çelik: 'Kamuda çalışan işçilerin yemek ücretlerinde yapılan düzenlemeyi önemli buluyoruz'

Çelik: 'Kamuda çalışan işçilerin yemek ücretlerinde yapılan düzenlemeyi önemli buluyoruz'

Prof. Dr. Emre Alkin: 'Enerjiyi verimli kullanmak tek çare'

Prof. Dr. Emre Alkin: 'Enerjiyi verimli kullanmak tek çare'

Sümer Stadı zemin çalışma işlemi başladı

Sümer Stadı zemin çalışma işlemi başladı

Mutfak tüpü fiyatlarına indirim geldi

Mutfak tüpü fiyatlarına indirim geldi

Motorine 3 günde 3'üncü zam yolda

Motorine 3 günde 3’üncü zam yolda