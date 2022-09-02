Sarız'da Devlet Bahçeli Karayolu'nun yapımına başlandı

Sarız'da, Kayseri-Sarız karayolunu bağlayacak olan sıcak asfalt çalışmaları başladı.

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  • 02.09.2022 17:42
  • Güncelleme: 02.09.2022 17:42
Sarız'da Devlet Bahçeli Karayolu'nun yapımına başlandı

Kayseri MHP Milletvekili Baki Ersoy’un yapımına destek verdiği karayolu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adı verilmişti. 
Kayseri’nin Sarız ilçesinde Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak’ın talepleri üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Sarız’ı karayolu ağına bağlayacak yolda sıcak asfalt çalışmaları başladı. Yapımı başlanan karayoluna MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adı verilmişti. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un ise karayolu yapımının hızlandırılması için destek verdiği belirtildi.

‘MEMLEKET; SEVDANA YÜREK GEREK’

Karayolunun yapımı devam ederken Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Bayrak yapılacak olan yolun hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Göreve geldiğimiz andan itibaren çözüme kavuşturmak için büyük mücadele verdiğimiz Darıdere- Sarız arası yol sorunumuzun çözümü için en büyük adımları attık. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz iş birliği ile sıcak asfalt serimine başlamış bulunuyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi; Sarız her şeyin en güzeline layık. Yapılacak olan sıcak asfalt kaplama çalışmalarının İlçemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Memleket; Sevdana Yürek Gerek” şeklinde konuştu.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, süreç içinde destek olan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’a teşekkür etti.

1ha

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