Sarız Belediye Başkanı Bayrak, koronavirüse yakalandı

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüs'e yakalandığı açıkladı.  

PAYLAŞ
  • 02.02.2022 10:44
  • Güncelleme: 02.02.2022 10:44
Sarız Belediye Başkanı Bayrak, koronavirüse yakalandı

Cumhur ittifakının Sarız Belediye Başkanı olan Baki Bayrak, koronavirüs'e yakalandı. Yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede koronavirüs testi veren Bayrak'ın yapılan test sonucunda koronavirüs olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda durumunun iyi olduğunu ve evinde izolasyon halinde olduğu belirtildi. 

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın'dan Talas'ın Erciyesi'ne sürpriz

Başkan Yalçın'dan Talas'ın Erciyesi'ne sürpriz

Ulu çınarlar karın tadını çıkardı

Ulu çınarlar karın tadını çıkardı

30 yıllık marangozun hobisi eski eşyalar

30 yıllık marangozun hobisi eski eşyalar

Sarız Belediye Başkanı Bayrak, koronavirüse yakalandı

Sarız Belediye Başkanı Bayrak, koronavirüse yakalandı

Başkan Yalçın: '3 ayların manevi ikliminden istifade edilmeli'

Başkan Yalçın: '3 ayların manevi ikliminden istifade edilmeli'

Kayserispor-Hatayspor maçı biletleri satışta

Kayserispor-Hatayspor maçı biletleri satışta

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan, kentsel dönüşümle ayrıcalıklı yaşam sunuyor

Kocasinan, kentsel dönüşümle ayrıcalıklı yaşam sunuyor

Büyükşehir'in 'Organik Tarım Temel Eğitim Programı' sürüyor

Büyükşehir'in 'Organik Tarım Temel Eğitim Programı' sürüyor

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'Üç ayların kardeşliğimizi pekiştireceğine inanıyorum'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Üç ayların kardeşliğimizi pekiştireceğine inanıyorum'

Süleyman Varol yeniden başkan adaylığını açıkladı

Süleyman Varol yeniden başkan adaylığını açıkladı

Başkan Büyükkılıç: 'Regaib, sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olsun'

Başkan Büyükkılıç: 'Regaib, sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olsun'

Başkan Gülsoy: 'Regaib Kandili insanoğlu için manevi bir fırsattır'

Başkan Gülsoy: 'Regaib Kandili insanoğlu için manevi bir fırsattır'

Spor A.Ş.'den madalyalara ambargo

Spor A.Ş.'den madalyalara ambargo