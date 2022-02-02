Sarız Belediye Başkanı Bayrak, koronavirüse yakalandı

Cumhur ittifakının Sarız Belediye Başkanı olan Baki Bayrak, koronavirüs'e yakalandı. Yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede koronavirüs testi veren Bayrak'ın yapılan test sonucunda koronavirüs olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda durumunun iyi olduğunu ve evinde izolasyon halinde olduğu belirtildi.