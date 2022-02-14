Sarıoğlan'ın yeni kaymakamı görevine başladı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine 10 gün önce İçişleri Bakanlığı onayı ile Kaymakam Vekili olarak atanan Hatice Ruveyda Kahraman, görevine başladı.

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  • 14.02.2022 14:29
  • Güncelleme: 14.02.2022 14:29
Sarıoğlan'ın yeni kaymakamı görevine başladı

Kahramanmaraş doğumlu, 2018 yılı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Hatice Ruveyda Kahraman, 2020 yılı itibarıyla mülki idare amirliği mesleğine atandı. Kahraman, kaymakam adaylığı stajını Eskişehir Valiliğinde, teftiş stajını Gaziantep ve Antalya'da, kaymakam refikliği stajını ise Şırnak'ın Silopi ve İzmir'in Narlıdere ilçelerinde yaptı. 

İçişleri Bakanlığının 4 Şubat 2022 tarihindeki onayıyla Sarıoğlan Kaymakam Vekilliği görevine atanan Hatice Ruveyda Kahraman, bugün itibarıyla görevine başladı. 

8 Şubat 2021'de göreve atanan önceki Kaymakam Vekili Murat Çürük, Ankara'da dil kursuna başlayacak olması sebebiyle 7 Şubat 2022'de görevinden ayrılmıştı.

1ha

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