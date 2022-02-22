Sarıoğlan depreminde yıkılan minareler onarıldı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören 2 caminin minaresi onarıldı.
- 22.02.2022 18:02
- Güncelleme: 22.02.2022 18:02
18 Ocak 2022 tarihinde merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan ve yerin 1,4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, Sarıoğlan’da 2 caminin minaresi yıkılmıştı. Sarsıntı nedeniyle bazı kırsal mahallelerde de ahırlar hasar görmüştü.
Hasar tespit çalışmalarının ardından, yıkılan minarelerin onarılması için çalışma başlatıldı. 2 caminin minaresi yeniden yapıldı.
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