Sarıoğlan depreminde yıkılan minareler onarıldı

18 Ocak 2022 tarihinde merkez üssü Sarıoğlan ilçesi olan ve yerin 1,4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, Sarıoğlan’da 2 caminin minaresi yıkılmıştı. Sarsıntı nedeniyle bazı kırsal mahallelerde de ahırlar hasar görmüştü.

Hasar tespit çalışmalarının ardından, yıkılan minarelerin onarılması için çalışma başlatıldı. 2 caminin minaresi yeniden yapıldı.