Sarımsaklı çiftçilerinden, 'barajdan su pompalarını kaldırın' iddiası

Kayseri'de, Sarımsaklı Barajı'ndan aldıkları suyla tarım arazilerini sulayan çiftçilerden, baraja koydukları su pompalarını kaldırmaları istendiği öne sürüldü. 

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  • 09.08.2022 12:02
  • Güncelleme: 09.08.2022 12:02
Sarımsaklı çiftçilerinden, 'barajdan su pompalarını kaldırın' iddiası

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi’nde çiftçiler, yağlık ay çekirdeği tarlalarını sulayamamaktan dert yandı. Ay çekirdeği tarlalarını Sarımsaklı Barajına çekilen su pompaları ile suladıklarını söyleyen çiftçi Can Öcal, Sulama Birliği tarafından bu pompaların kaldırılmasının istendiğini söyledi. Çiftçi Öcal yaptığı açıklamada, “Sarımsaklı barajından alınan su bu elektrikle çalışıyor. Buradan elektrikli pompalarla çiftçiler yağlık ay çekirdeğini suluyor. Sulama birliği ise bunu buradan kaldırmamızı istiyor. Yani burası böyle kalıp kuruyacak. Buralar yemyeşil biz bunun neden yapıldığını anlamıyoruz. Cumhurbaşkanımız diyor ki; “Ekilmedik, dikilmedik yer bırakmayın.” Ama su kısıtlanıyor. Önce Devlet Su İşleri elektriğini kestirdi, sonra geri açtırdı. Şimdi de Sulama Birliği ‘bunu buradan kaldırın’ diyor. Çünkü piknik alanına yakın görüntü kirliliği oluşturuyor diye. Ama 2 kilometre var piknik alanıyla arasında. Ve oradan hiçbir şey görünmüyor” şeklinde konuştu. 

Sarımsaklı Barajı’nın karşı tarafında da bazı çiftçilerin tarlalarını aynı yöntemle suladıklarını ama onların su pompalarının kaldırılmadığını söyleyen Öcal, “Karşıda bir traktör var, sabit duruyor ve karşıda yeşil olan elmalıklara su basıyor. Yukarı doğru çıktığımızda bunun gibi birçok yerde bu uygulama var. Onlar niye kaldırılmıyor da özellikle bu kaldırılıyor. Sadece ‘Ay çekirdeği ve patates ekili yeri buradan kaldırın’ diyorlar. O zaman hepsini kaldırın neden sadece burası. Bizim su aldığımız yer piknik alanının arkasında kalıyor ama burası tam karşısında. Eğer görüntü bozuluyor diyorlarsa buraları da kaldırmaları gerek” ifadelerini kullandı.

Sulama Birliği’nin su pompalarını barajın başına götürülmesini istediğini belirten Öcal, “Sulama Birliği diyor ki buradan kaldırın başa kadar gidin. Başa kadar gitmek için 7-8 km elektrik kablosu ve boru lazım. Burada çiftçinin durumu belli onları alması mümkün değil. Bu durum, ne kadar ekilmiş ay çekirdeği ne varsa hepsi kurusun mantığı sadece. Buradaki çiftçiye ve emeğine yazık değil mi? Biz bu durumun çözülmesini istiyoruz” dedi.

1ha

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