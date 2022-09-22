Sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Son günlerde sıcak seyreden havalar yerini sağanak yağışlara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusu için 'sarı' kodla uyarıda bulunuldu. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekildiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Sivas çevreleri ile Kayseri’nin kuzey ve doğu, Yozgat’ın doğu ve Tokat’ın güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.