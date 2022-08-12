Saraycık’taki 40 yıllık İMAR problemini Başkan İlmek çözdü

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile ‘Başkan Mahallenizde’ projesi kapsamında Saraycık mahallesini ziyaret etti. Vatandaşların istek ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Mustafa İlmek Saraycık Mahallesinin bir bölümünde 40 yılı aşkın zamandır süren İMAR problemini çözdü.

'LAF DEĞİL İCRAAT ÜRETİYORUZ'

Mahalle halkına İMAR müjdesi veren Başkan İlmek, “Saraycık mahallemiz TOKİ’nin gelmesiyle büyüdü. Demiryollarının alt kısmında kalan Aşağı köy bölgemizde 200 yıllık bir geçmiş yaşantı var. Bu bölgenin 40 yıldır süregelen bir İmar sorunu vardı. Bu sorun sürekli bizlere iletiliyordu. Gayretimizle vatandaşlarımızın yaşadığı bu problemi çözüme kavuşturduk. Biz çalışmak sorunları çözmek için mücadele ediyoruz. Lafla değil icraatla işimiz var. Verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.