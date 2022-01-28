Sanayiye 48 saatlik yeni 'kısıntı'

Kayseri OSB Müdürlüğü, sanayicilere gönderdiği yeni yazıda, yurtdışından gelen doğalgaz kesintilerinin ülke genelinde devam ettiği ve BOTAŞ tarafından yaptırıma tabi tutulmamak için ilave tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Yazıda, "Bu sebeplerden dolayı Aralık 2021 baz alınarak bir ayda 15 bin metreküp ve üzeri tüketim yapan sanayicilerimizin ısıtma ve mutfak tüketimleri hariç, imalat hatlarında doğalgaz kullanmaması zarureti doğmuştur. Aksi takdirde BOTAŞ tarafından sistem dengesi sağlanamaması halinde tam kesinti uygulanacağı tarafımıza bildirilmiştir. Buna göre yapılacak kısıntı 30 Ocak 2022 Pazar saat 08.00'dan başlayarak 1 Şubat 2022 Salı saat 08.00'a kadardır" ifadeleri kullanıldı.

Kayseri OSB tarafından gönderilen yazının sonunda doğalgaz kısıntısının devam edip etmeyeceğinin BOTAŞ tarafından bildirileceği bildirildi.

Kayseri OSB, TEİAŞ'tan gelen uyarı sonucu geçen pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde tam gün elektrik kesintisi uygulanacağını duyurmuştu.