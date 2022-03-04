Sanayicinin su faturalarına da KDV indirimi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) faaliyet gösteren fabrikaların kullandığı içme suyu faturalarında da yüzde 7 KDV indirimi yapıldı.
- 04.03.2022 12:27
- Güncelleme: 04.03.2022 12:27
KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, KDV indirimiyle ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, sanayicinin kullandığı sudaki yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e çekildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içme suyu faturalarında KDV indirimi açıklamasının ardından OSB’de de gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten İmamoğlu, “KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e çekerek su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapıldı. Bu oran abonelere de hemen yansıtıldı” diye konuştu.
1ha
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