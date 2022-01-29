Sanayi kaza yapan ya da çalışmayan araçlarla doldu

Kayseri ve ilçelerinde geçtiğimiz Pazar gününden beri aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Kent genelinde buzlanmaya bağlı çok sayıda kaza da yaşandı. Bazı araçlar ise park halindeyken çalışmaz hale geldi. Hissedilen sıcaklığın eksi 23 dereceye kadar düştüğü Yeşilhisar ilçesinde çok sayıda sürücü sanayi sitesinin yolunu tuttu. Çalışmayan araçlar ise Karacabey Mahallesinde bulunan sanayi sitesine çekici yardımıyla getirildi.

Sanayi Sitesinde oto tamirciliği yapan Onurcan Maviyıldız, kar ve soğuk sonrası yoğun günler geçirdiklerini anlattı. Maviyıldız, “Bugünlerde sanayimizde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yapan ya da arızalanan araçların yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşın mağduriyetini gidermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.