Sanayi kaza yapan ya da çalışmayan araçlarla doldu

 Kayseri'de kar yağışı ve buzlu zemin nedeniyle maddi hasarlı kazalarda artış oldu. Soğuk havaya bağlı olarak bazı araçlar da çalışmazken, sürücüler sanayinin yolunu tuttu. 

PAYLAŞ
  • 29.01.2022 16:22
  • Güncelleme: 29.01.2022 16:22
Sanayi kaza yapan ya da çalışmayan araçlarla doldu

 

Kayseri ve ilçelerinde geçtiğimiz Pazar gününden beri aralıklarla kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Kent genelinde buzlanmaya bağlı çok sayıda kaza da yaşandı. Bazı araçlar ise park halindeyken çalışmaz hale geldi. Hissedilen sıcaklığın eksi 23 dereceye kadar düştüğü Yeşilhisar ilçesinde çok sayıda sürücü sanayi sitesinin yolunu tuttu.  Çalışmayan araçlar ise Karacabey Mahallesinde bulunan sanayi sitesine çekici yardımıyla getirildi. 

Sanayi Sitesinde oto tamirciliği yapan Onurcan Maviyıldız, kar ve soğuk sonrası yoğun günler geçirdiklerini anlattı. Maviyıldız, “Bugünlerde sanayimizde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kaza yapan ya da arızalanan araçların yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşın mağduriyetini gidermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kayseri'den ayrıldıv

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kayseri'den ayrıldıv

Adalet Bakanı Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı

Adalet Bakanı Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı

Buzlu yollarda yürürken dikkat

Buzlu yollarda yürürken dikkat

Çatı çöktü hayvanlar telef oldu

Çatı çöktü hayvanlar telef oldu

Büyükşehir'in son teknolojik durakları memnuniyetle karşılandı

Büyükşehir'in son teknolojik durakları memnuniyetle karşılandı

Kayseri buz tuttu

Kayseri buz tuttu

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sanayi kaza yapan ya da çalışmayan araçlarla doldu

Sanayi kaza yapan ya da çalışmayan araçlarla doldu

Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu

Büyükkılıç, sivil toplum kuruluşlarıyla buluştu

DAHA FAZLA
TÜİK'te 1 yılda 3 başkan değişti

TÜİK’te 1 yılda 3 başkan değişti

Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

Sağlık çalışanlarına çirkin saldırı

Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

Melikgazi'den çocuklara özel etkinlikler

Melikgazi'den çocuklara özel etkinlikler

Çiftçilerin 'kar' sevinci

Çiftçilerin 'kar' sevinci